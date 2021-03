Dybala sui social: “Coming soon”. Pirlo spera di averlo con il Porto (Di mercoledì 3 marzo 2021) Archiviata la vittoria con lo Spezia, la Juventus si prepara ad affrontare altre due gare interne consecutive, con la Lazio, sabato sera in campionato e con il Porto, martedì in Champions League. Proprio la gara con i Portoghesi è stata messa nel mirino dai tanti rientranti in casa bianconera, su tutti, Paulo Dybala. L’argentino, numero 10, ha postato sui social un video dove si allena in palestra e ha scritto: “Coming soon”. “Torno presto”, ed è quello che si aspetta Pirlo, che spera di averlo almeno in panchina per la gara con il Porto, che deciderà tanto del futuro della stagione bianconera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo Dybala ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 3 marzo 2021) Archiviata la vittoria con lo Spezia, la Juventus si prepara ad affrontare altre due gare interne consecutive, con la Lazio, sabato sera in campionato e con il, martedì in Champions League. Proprio la gara con ighesi è stata messa nel mirino dai tanti rientranti in casa bianconera, su tutti, Paulo. L’argentino, numero 10, ha postato suiun video dove si allena in palestra e ha scritto: “”. “Torno presto”, ed è quello che si aspetta, chedialmeno in panchina per la gara con il, che deciderà tanto del futuro della stagione bianconera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo...

