Dungeons and Dragons il film aggiunge Hugh Grant e Sophia Lillis al cast (Di mercoledì 3 marzo 2021) Gli attori Hugh Grant e Sophia Lillis si uniranno al cast del prossimo film della Paramount, Dungeons & Dragons, come riportato da Deadline. Sebbene i dettagli sulla trama del film siano scarsi, le fonti di Deadline affermano che Grant interpreterà l'antagonista della storia. Grant, un punto fermo di lunga data del cinema britannico e delle commedie romantiche, esce dalla ben accolta serie di HBO The Undoing, che gli è valsa una nomination ai Golden Globe. Al momento non si sa quale personaggio sarà interpretato da Sophia Lillis, che ha vestito i panni di Beverly Marsh in It del 2017 e It Chapter Two. Lillis ha anche recitato in Gretel & Hansel ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 3 marzo 2021) Gli attorisi uniranno aldel prossimodella Paramount,, come riportato da Deadline. Sebbene i dettagli sulla trama delsiano scarsi, le fonti di Deadline affermano cheinterpreterà l'antagonista della storia., un punto fermo di lunga data del cinema britannico e delle commedie romantiche, esce dalla ben accolta serie di HBO The Undoing, che gli è valsa una nomination ai Golden Globe. Al momento non si sa quale personaggio sarà interpretato da, che ha vestito i panni di Beverly Marsh in It del 2017 e It Chapter Two.ha anche recitato in Gretel & Hansel ...

joIynecuj0h : è l'episodio in cui sheldon e bernadette giocano a dungeons and dragons insieme x me ?????? - Astralus : Hugh Grant sarà il “cattivo” del reboot di Dungeons & Dragons - MadMassit : #HughGrant sarà il villain di #DungeonsandDragons Amazon prepara la serie thriller #TheDevilsHour #LenaDunham torna… - giulyaglio : - ADM_assdemxmi : RT @SkyTG24: Hugh Grant sarà il cattivo nel film tratto dal gioco di ruolo Dungeons & Dragons -