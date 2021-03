Dramma a Napoli, insegnante muore quattro giorni dopo il vaccino: aveva 62 anni (Di mercoledì 3 marzo 2021) E’ morta a soli 62 anni un’insegnante a Napoli qualche giorno dopo aver ricevuto il vaccino. Annamaria Mantile insegnava all’istituto comprensivo Pavese di Napoli. La sua morte ha sconvolto tutti. Ma i familiari vogliono vederci chiaro e perciò hanno sporto denuncia ai carabinieri. La salma è stata sequestrata. Sarà disposta l’autopsia che chiarirà le cause L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 3 marzo 2021) E’ morta a soli 62un’qualche giornoaver ricevuto il. Annamaria Mantile insegnava all’istituto comprensivo Pavese di. La sua morte ha sconvolto tutti. Ma i familiari vogliono vederci chiaro e perciò hanno sporto denuncia ai carabinieri. La salma è stata sequestrata. Sarà disposta l’autopsia che chiarirà le cause L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

