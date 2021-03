Draghi ha firmato il nuovo Dpcm Tutte le novità

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Coronavirus,firma il2 marzo: cosa prevede, quali sono leprincipali e le regole fino al prossimo 6 aprile. Nella giornata del 2 marzo, il Presidente del Consiglio Mariohail testo delche entrerà in vigore il prossimo 6 marzo e andrà a sostituire l’ultimodel governo Conte, in scadenza il 5 marzo.2 marzo, quando entra in vigore e quando scade Il Decretodal Presidente del Consiglio Marioentra in vigore il 6 marzo e scade il prossimo 6 aprile, coprendo quindi anche il periodo della Pasqua., le regole per gli spostamenti Per quanto riguarda gli spostamenti non ci sono ...

Obbligo di mascherina e di mantenere la distanza, divieto di assembramento, coprifuoco dalle 22 alle 5: nel Dpcm firmato da Mario Draghi non cambiano le misure per il contenimento da Covid - 19 in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Arriva una stretta decisa nelle zone rosse e non vengono previsti allentamenti per ...