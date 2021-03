Dpcm Marzo 2021: regole per gli spostamenti tra Regioni. Cosa cambia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il primo Consiglio dei ministri realmente operativo del nuovo governo Draghi ha approvato il decreto legge Covid, approvato nel primo Consiglio dei ministri di febbraio, del governo Draghi, aveva prorogato il divieto di spostamenti tra Regioni fino al 27 Marzo e anche la regola che limita gli spostamenti verso le abitazioni private a due adulti con in più solo i figli minori di 14 anni. Era anche stato introdotto lo stop agli spostamenti in zona rossa verso abitazioni private. Divieto di circolazione che è stata ora confermato con il Nuovo Dpcm Marzo 2021, firmato dal premier Mario Draghi il 2 Marzo, secondo cui resta in atto lo stop a ogni spostamento tra le Regioni fino al 27 Marzo ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il primo Consiglio dei ministri realmente operativo del nuovo governo Draghi ha approvato il decreto legge Covid, approvato nel primo Consiglio dei ministri di febbraio, del governo Draghi, aveva prorogato il divieto ditrafino al 27e anche la regola che limita gliverso le abitazioni private a due adulti con in più solo i figli minori di 14 anni. Era anche stato introdotto lo stop agliin zona rossa verso abitazioni private. Divieto di circolazione che è stata ora confermato con il Nuovo, firmato dal premier Mario Draghi il 2, secondo cui resta in atto lo stop a ogni spostamento tra lefino al 27...

