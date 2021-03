Dpcm | il M5S critico sulla scuola | Pericoloso passo indietro

riktroiani : 'Non siamo d'accordo con un decreto che chiude le scuole e lascia aperto il resto. Con il nuovo #Dpcm si fa un pass… - giornaleradiofm : Scuola: M5s, con dpcm pericoloso passo indietro: (ANSA) - ROMA, 03 MAR - 'Non possiamo essere d'accordo con un decr… - Beppesardinia : RT @TgLa7: #Scuola: M5s, con dpcm pericoloso passo indietro. Istituti chiusi e tutto il resto aperto, rischiamo piu' contagi - MattiaGallo17 : RT @TgLa7: #Scuola: M5s, con dpcm pericoloso passo indietro. Istituti chiusi e tutto il resto aperto, rischiamo piu' contagi - an12frnc : RT @TgLa7: #Scuola: M5s, con dpcm pericoloso passo indietro. Istituti chiusi e tutto il resto aperto, rischiamo piu' contagi -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm M5S

"Non possiamo essere d'accordo con un decreto che chiude le scuole e lascia aperto tutto il resto. Con il nuovosi fa un pericoloso passo indietro rispetto alla gestione della pandemia sul fronte scolastico: si sottovalutano i danni formativi e psicologici dei nostri ragazzi e, soprattutto, si rischia di ...... che boccia l'uso del. "Abbiamo criticato Conte per questo comportamento, dobbiamo criticare ...conferma le espulsioni dei dissidenti che non hanno votato la fiducia all'esecutivo e attende la ...Scuole chiuse con il nuovo DPCM, il Movimento 5 Stelle deluso dalla decisione del Governo Draghi. Ne abbiamo parlato con Gianluca Vacca, capogruppo M5S in commissione cultura della Camera.Non solo i sindaci - con il presidente Anci Decaro in testa - criticano il nuovo Dpcm per i provvedimenti sulla scuola. Ora è anche il M5S che si dice contrario a un decreto che chiude gli istituti e ...