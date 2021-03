Dpcm Draghi, scuole e congedi parentali: i nuovi provvedimenti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Mario Draghi ha firmato il Dpcm che stabilisce le nuove misure per il contenimento della pandemia in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Come già anticipato nei giorni scorsi grazie alla bozza che già circolava, è stata confermata la linea dura voluta dal premier per cercare di rispondere all’aumento dei contagi degli ultimi giorni dovuto al diffondersi delle varianti del coronavirus. “Il principio guida del nuovo Dpcm, adottato dopo un confronto ampio con Parlamento e Regioni, è la tutela della salute come questione fondamentale e faro, linea guida essenziale. La curva dà segnali piuttosto robusti di ripresa e risalita e facciamo i conti con alcune varianti temibili del virus come la variante inglese, ma anche variante sudafricana e sudamericana” ha detto nella conferenza stampa del 2 marzo il ministro della Salute Roberto Speranza. Così, ... Leggi su dilei (Di mercoledì 3 marzo 2021) Marioha firmato ilche stabilisce le nuove misure per il contenimento della pandemia in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Come già anticipato nei giorni scorsi grazie alla bozza che già circolava, è stata confermata la linea dura voluta dal premier per cercare di rispondere all’aumento dei contagi degli ultimi giorni dovuto al diffondersi delle varianti del coronavirus. “Il principio guida del nuovo, adottato dopo un confronto ampio con Parlamento e Regioni, è la tutela della salute come questione fondamentale e faro, linea guida essenziale. La curva dà segnali piuttosto robusti di ripresa e risalita e facciamo i conti con alcune varianti temibili del virus come la variante inglese, ma anche variante sudafricana e sudamericana” ha detto nella conferenza stampa del 2 marzo il ministro della Salute Roberto Speranza. Così, ...

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Draghi Viaggi, l'ultimo Dpcm: ok a nuovi voli "Covid tested" in Italia Lo si legge nell'ultimo Dpcm, il primo firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Da quanto apprende il Corriere al ministero della Salute stanno già lavorando all'ordinanza che dovrebbe ...

Scuole chiuse, Draghi come Azzolina: contro la realtà e il Covid non si fanno miracoli Ma il primo dpcm del nuovo governo , firmato quasi 12 mesi dopo quel 4 marzo, giorno in cui l'ex ... semplicemente perché i tempi li detta il virus, non Draghi . Perché la variante inglese non può ...

Covid-19, il Presidente Draghi firma il Dpcm 2 marzo 2021 | www.governo.it Governo Tag: Misure locali ITALIA - Il nuovo Dpcm anti-Covid, il primo del nuovo Governo Draghi, è stato presentato ieri dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, e dalla Min ...

Viaggi, l’ultimo Dpcm: ok a nuovi voli «Covid tested» in Italia Le nuove misure del governo Draghi. Presto potrebbero partire gli screening sulle rotte tra Milano con New York e Dubai. Il test a Roma: positivo lo 0,13% dei passeggeri ...

