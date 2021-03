Dpcm Draghi: dalla scuola ai cinema, cosa cambia. Locatelli: “Una sola dose di vaccino a chi ha avuto il Covid” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Da sabato 6 marzo fino al 6 aprile, il giorno dopo Pasquetta, varranno per tutti le regole del nuovo Dpcm anti Covid, il primo firmato dal neo premier Mario Draghi. Tra le novità c’è la riapertura di cinema e teatri dal 27 marzo e l’apertura dei musei in zona gialla, anche nei weekend, su prenotazione. Restano chiusi impianti sciistici, palestre e piscine. Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, avverte: “Per chi ha già contratto il Coronavirus basterà una sola dose di vaccino”. Spostamenti Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha spiegato il 2 marzo come il problema delle nuove varianti abbia portato il governo a un inasprimento delle misure. Sul passaporto vaccinale “la linea è quella dettata dall’Ue ma ancora è presto”, ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 3 marzo 2021) Da sabato 6 marzo fino al 6 aprile, il giorno dopo Pasquetta, varranno per tutti le regole del nuovoanti, il primo firmato dal neo premier Mario. Tra le novità c’è la riapertura die teatri dal 27 marzo e l’apertura dei musei in zona gialla, anche nei weekend, su prenotazione. Restano chiusi impianti sciistici, palestre e piscine. Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità, avverte: “Per chi ha già contratto il Coronavirus basterà unadi”. Spostamenti Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha spiegato il 2 marzo come il problema delle nuove varianti abbia portato il governo a un inasprimento delle misure. Sul passaporto vaccinale “la linea è quella dettata dall’Ue ma ancora è presto”, ...

