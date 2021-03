"Doveva pensarci prima". Il gesto di Amadeus che scatena l'orrore di atei e musulmani: cosa (forse) vi è sfuggito (Di mercoledì 3 marzo 2021) Amadeus scatena atei e musulmani. Il segno della croce in apertura del Festival di Sanremo non è passato inosservato. "Al posto di Amadeus, che stimo, ci avrei pensato su prima di fare questo gesto", ha tuonato Foad Aodi, presidente della Comunità del mondo Arabo in Italia, rivolgendosi all'Adnkronos. A mettere alla gogna il conduttore, nonché direttore artistico della kermesse musicale, anche il segretario nazionale dell'Unione atei agnostici razionalisti. "Era un po' tutto concordato - si addentra in infondati sospetti Roberto Grendene -. Amadeus, che è un professionista, non il primo che capita, e la regia del Festival di Sanremo, hanno voluto inserire quel gesto, e in questo senso a me sembra davvero poco ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021). Il segno della croce in apertura del Festival di Sanremo non è passato inosservato. "Al posto di, che stimo, ci avrei pensato sudi fare questo", ha tuonato Foad Aodi, presidente della Comunità del mondo Arabo in Italia, rivolgendosi all'Adnkronos. A mettere alla gogna il conduttore, nonché direttore artistico della kermesse musicale, anche il segretario nazionale dell'Unioneagnostici razionalisti. "Era un po' tutto concordato - si addentra in infondati sospetti Roberto Grendene -., che è un professionista, non il primo che capita, e la regia del Festival di Sanremo, hanno voluto inserire quel, e in questo senso a me sembra davvero poco ...

rainonmega : Io non capisco il far rimanere in gara Irama. Il protocollo diceva altro, a questo punto potevano pensarci prima e… - tonino19542 : @LucaBallabio1 @conteDartagnan @nabu65 Personalmente potrei anche essere contro, però se c'è e lo si usa non si rub… - LilianaGUARINO6 : Giustamente per i vaccini in Basilicata manca un piano per le categorie fragili e chi doveva pensarci a farlo. - brumas00 : RT @ardigiorgio: Ilva, ieri c’è stato un cedimento ai refrattari del famigerato afo2.L’altoforno è stato riacceso solo un mese fa dopo un a… - vincenzolarosa_ : @ScafAnna Questo è quello che lei pensava, perché io ero la parte più “innamorata”...ma per sua sfortuna non quella… -