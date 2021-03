Dov' è Santa Marinella | la località che dà il titolo alla canzone di Fulminacci a Sanremo

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Si intitolalacon cuifa il suo debutto ufficiale nella categoria big del Festival diin questa complicata edizione 2021. Un brano ispiratostoria personale di un caro amico, come ha raccontato in questi giorni lo stesso cantautore romano, che dipinge sullo sfondo di parole e melodie il paesaggio di unadi mare della costa laziale., appunto, in provincia di Roma. Dove si trova Il comune di- può contare oggi circa 19 mila abitanti - si trova a 60 chilometri di distanza dcapitale, sul litorale tirreno, e comprende la parte meridionale dei monti della Tolfa. Il promontorio di Capo Linaro, che ...