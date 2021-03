Doritos: diventa l’Official Marketing Partner dei Twitch Rivals in Europa (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tra i consumatori di snak, Doritos è sicuramente uno dei più noti e da oggi lo sarà ancora di più visto che diventerà Official Marketing Partner di Twitch Rivals Doritos è infatti al secondo posto nel mondo degli snack, il primo spetta alla Pepsi, ed oggi la sua popolarità è in costante crescita visto che ha firmato l’accordo per essere l‘Official Marketing Partner per i Twitch Rivals. L’evento, anzi la serie di eventi, per eccellenza del gioco competitivo con streamer, celebrità ed artisti emergenti. Twitch Rivals: Doritos è l’Official Marketing Partner per le sfide online La Partnership di ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tra i consumatori di snak,è sicuramente uno dei più noti e da oggi lo sarà ancora di più visto che diventerà Officialdiè infatti al secondo posto nel mondo degli snack, il primo spetta alla Pepsi, ed oggi la sua popolarità è in costante crescita visto che ha firmato l’accordo per essere l‘Officialper i. L’evento, anzi la serie di eventi, per eccellenza del gioco competitivo con streamer, celebrità ed artisti emergenti.per le sfide online Laship di ...

