DOOM 3: VR Edition in arrivo su PlayStation VR il 29 marzo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Preparatevi a sterminare i demoni in un modo tutto nuovo con DOOM 3: VR Edition, in arrivo su PlayStation VR il 29 marzo. Indossate la corazza del DOOM Marine e fatevi strada tra i corridoi intrisi di sangue di una struttura UAC invasa dalle armate demoniache. L’esperienza completa e migliorata di DOOM 3 Completo di gioco base e le due espansioni (Resurrection of Evil e The Lost Mission), DOOM 3: VR Edition fa rinascere il classico sparatutto horror di id Software grazie alla tecnologia PSVR. Scoprite la verità dietro agli oscuri esperimenti della UAC, affrontate creature demoniache in ambientazioni terrificanti e imbracciate un arsenale di armi iconiche migliorate con nuove texture, effetti grafici e sonori, mentre cercate di ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 3 marzo 2021) Preparatevi a sterminare i demoni in un modo tutto nuovo con3: VR, insuVR il 29. Indossate la corazza delMarine e fatevi strada tra i corridoi intrisi di sangue di una struttura UAC invasa dalle armate demoniache. L’esperienza completa e migliorata di3 Completo di gioco base e le due espansioni (Resurrection of Evil e The Lost Mission),3: VRfa rinascere il classico sparatutto horror di id Software grazie alla tecnologia PSVR. Scoprite la verità dietro agli oscuri esperimenti della UAC, affrontate creature demoniache in ambientazioni terrificanti e imbracciate un arsenale di armi iconiche migliorate con nuove texture, effetti grafici e sonori, mentre cercate di ...

