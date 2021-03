Donne in politica lontane dal potere Con Draghi non si cambia verso L’ultimo Rapporto del World Economic Forum Sulla parità di genere siamo 4 | 4 punti sotto media Ue

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Inutili pure le quote rosa. L’Italia continua a non essere un Paese per. Nell’indice sull’uguaglianza di2020 elaborato dall’Eige, l’istituto europeo per l’uguaglianza di, l’Italia ha ottenuto un punteggio di 63,5 su 100, inferiore alladell’Ue di 4,4percentuali, e le diseguaglianze più marcate sono state individuate nel settore del, politico edo. Una tendenza che non èta con il Governo di Mario, in cui sonosoltanto otto ministri su 23 e in cui dicasteri di peso sono stati assegnati solo a due di loro, il Viminale a Luciana Lamorgese e quello della giustizia a Marta Cartabia. IL QUADRO. L’Italia ha punteggi inferiori in tutti i settori rispetto alla ...

' Le leadership si conquistano, va bene una vice - segretaria se arriva ma attenti a non barattare per uno strapuntino la vera sfida della parità di accesso delleine sul lavoro'. Simona Bonafè, vicepresidente del gruppo S&D a Bruxelles, è al secondo mandato come europarlamentare risultando in entrambi i casi prima degli eletti, rispettivamente ...Solidarietà dallequando ero ministra? 'No, tranne dalla Lorenzin. Sul territorio da tantissimedel Pd, amministratrici, anche non del mio partito, assessori di giunte regionali di ...Parte in Abruzzo l’organizzazione territoriale di “Cambiamo”, il partito fondato da Giovanni Toti che vede fra i vertici nazionali, come responsabile enti locali, Gaetano Quagliariello, senatore del c ...Rossella Muroni lascerà il gruppo di Leu alla Camera per passare al Misto: lo annuncia con una lettera sul suo sito web, in cui spiega: "per affrontarle le sfide che abbiamo davanti servono visione e ...