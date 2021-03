Dolph Lundgren coi bigodini nella prima foto del film di Natale Pups Alone (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dolph Lundgren in pigiamone natalizio e bigodini in testa nella prima immagine della commedia natalizia Pups Alone, versione canina di Mamma, ho perso l'aereo. Dal mercato della Berlinale arriva la prima irresistibile foto di Dolph Lundgren in versione domestica e natalizia con tanto di bigodini in testa nella commedia Pups Alone. Nel film lo statuario action man danese interpreta Victor VonManure, l'odioso vicino di casa dell'inventore di un collare per cani che traduce in parole i pensieri canini. Quando Victor assume due ladri inetti per rubare l'invenzione mentre l'inventore è via per una gita sciistica aziendale, i ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 marzo 2021)in pigiamone natalizio ein testaimmagine della commedia natalizia, versione canina di Mamma, ho perso l'aereo. Dal mercato della Berlinale arriva lairresistibilediin versione domestica e natalizia con tanto diin testacommedia. Nello statuario action man danese interpreta Victor VonManure, l'odioso vicino di casa dell'inventore di un collare per cani che traduce in parole i pensieri canini. Quando Victor assume due ladri inetti per rubare l'invenzione mentre l'inventore è via per una gita sciistica aziendale, i ...

