Dl Sostegno, verso proroga al blocco licenziamenti fino al 30 giugno (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar – Il governo Draghi va verso un nuovo rinvio del blocco dei licenziamenti, attualmente in vigore fino al 31 marzo, a quanto pare fino al 30 giugno. Secondo una delle prime bozze del decreto Sostegno – visionata da Radiocor -, che potrà attingere dai 32 miliardi di scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento, l’esecutivo potrebbe prorogare lo stop fino al 30 giugno. Al contempo si continuerebbe a rifinanziare la cassa integrazione Covid. Tra le novità in arrivo anche 600 milioni destinati soltanto al settore dello sci, costretto a restare fermo fino al 6 aprile dal nuovo Dpcm e che quindi vede conclusa prima ancora di iniziare l’intera stagione invernale. Rimborsi con la piattaforma ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar – Il governo Draghi vaun nuovo rinvio deldei, attualmente in vigoreal 31 marzo, a quanto pareal 30. Secondo una delle prime bozze del decreto– visionata da Radiocor -, che potrà attingere dai 32 miliardi di scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento, l’esecutivo potrebbere lo stopal 30. Al contempo si continuerebbe a rifinanziare la cassa integrazione Covid. Tra le novità in arrivo anche 600 milioni destinati soltanto al settore dello sci, costretto a restare fermoal 6 aprile dal nuovo Dpcm e che quindi vede conclusa prima ancora di iniziare l’intera stagione invernale. Rimborsi con la piattaforma ...

IlPrimatoN : Il governo va verso una proroga allo stop dei licenziamenti, attualmente in vigore fino al 31 marzo - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Decreto Sostegno, verso la proroga dello stop ai licenziamenti al 30 giugno. Per lo sci 600 milioni di ristori: Il governo… - repubblica : Decreto Sostegno, verso la proroga dello stop ai licenziamenti al 30 giugno. Per lo sci 600 milioni di ristori: Il… - rep_economia : Decreto Sostegno, verso la proroga dello stop ai licenziamenti al 30 giugno. Per lo sci 600 milioni di ristori [agg… -