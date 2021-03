Dl Sostegno – CIG-Covid, blocco licenziamenti, cartelle e nuovo sistema aiuti: ecco le misure (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – La Cassa-Covid ed il prolungamento del blocco dei licenziamenti, ristori a fondo perduto ed il cambio di metodologia che elimina i codici Ateco, i risarcimenti per la filiera della neve e lo stralcio delle mini-cartelle. C’è tutto questo dentro la bozza del cosiddetto Dl Sostegno, il primo decreto “economico” che il governo Draghi sta mettendo a punto. Il Decreto predispone, innanzitutto, il rifinanziamento della CIG-Covid per tutto l’anno e la proroga dello stop dei licenziamenti sino al 30 giugno, tre mesi in più rispetto all’attuale scadenza di fine marzo. Nella bozza c’è anche lo stralcio delle cartelle fiscali fino a 5mila euro, comprensivo di sanzione e interessi dagli anni 2000 al 2015, e la sospensione fino al 30 aprile, cioè ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – La Cassa-ed il prolungamento deldei, ristori a fondo perduto ed il cambio di metodologia che elimina i codici Ateco, i risarcimenti per la filiera della neve e lo stralcio delle mini-. C’è tutto questo dentro la bozza del cosiddetto Dl, il primo decreto “economico” che il governo Draghi sta mettendo a punto. Il Decreto predispone, innanzitutto, il rifinanziamento della CIG-per tutto l’anno e la proroga dello stop deisino al 30 giugno, tre mesi in più rispetto all’attuale scadenza di fine marzo. Nella bozza c’è anche lo stralcio dellefiscali fino a 5mila euro, comprensivo di sanzione e interessi dagli anni 2000 al 2015, e la sospensione fino al 30 aprile, cioè ...

