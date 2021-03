"Django Unchained", il revival del western all'italiana scatena la fantasia di Tarantino (Di mercoledì 3 marzo 2021) Django Unchained Rai 4 ore 21.20 con Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz. Regia di Quentin Tarantino. Produzione USA 2012. Durata: 2 ore e 45 LA TRAMA Django è un ex schiavo nero che attraversa il West in compagnia di un cacciatore di taglie tedesco. Questi si lascia persuadere da Django a penetrare nella piantagione del feroce Leonardo Di Caprio dove fa la schiava la moglie dell'ex schiavo. Liberarla non sarà facile. Tra due anni scoppierà la guerra di secessione, ma ora spadroneggiano ancora gli schiavisti. Django e compare se la vedranno dura. PERCHÉ VEDERLO Perché Tarantino scatena la propria inventiva i questa giocondo, un po' masturbatorio, revival del western ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021)Rai 4 ore 21.20 con Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz. Regia di Quentin. Produzione USA 2012. Durata: 2 ore e 45 LA TRAMAè un ex schiavo nero che attraversa il West in compagnia di un cacciatore di taglie tedesco. Questi si lascia persuadere daa penetrare nella piantagione del feroce Leonardo Di Caprio dove fa la schiava la moglie dell'ex schiavo. Liberarla non sarà facile. Tra due anni scoppierà la guerra di secessione, ma ora spadroneggiano ancora gli schiavisti.e compare se la vedranno dura. PERCHÉ VEDERLO Perchéla propria inventiva i questa giocondo, un po' masturbatorio,del...

SpettacolandoTv : #DjangoUnchained | questa sera su Rai 4 - CinemApp_Cinema : Stasera in TV: i film da non perdere di mercoledì 3 marzo 2021 ? Django Unchained, Volver - Tornare o Edward mani… - RaiQuattro : Alle 21.20 'Django Unchained' omaggio di Quentin Tarantino allo spaghetti western. @iamjamiefoxx è un eroe alla ri… - mymovies : Stasera in TV: i film da non perdere di mercoledì 3 marzo 2021 ? Django Unchained, Volver - Tornare o Edward mani… - artxsovl : @nasoliscio domanda difficilissima ahaha se la battono django unchained, quarto potere e otto e mezzo tuo?? -