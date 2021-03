Disastro di Balvano | 77 anni fa l’incidente ferroviario che provocò 600 morti

(Di mercoledì 3 marzo 2021) NAPOLI – “Ricordiamo oggi, a distanza di 77 anni, il disastro di Balvano, l’incidente ferroviario avvenuto il 3 marzo 1944 nella galleria “Delle Armi“, nei pressi della stazione di Balvano-Ricigliano, in provincia di Potenza”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Siamo vicini alle famiglie di quanti persero la vita in una tragedia che provocò 600 morti, molti dei quali campani. Desidero ringraziare il sindaco Costantino Di Carlo, che oggi – fa sapere il governatore – renderà omaggio a quelle vittime anche a nome della Regione Campania”.

Scisciano : Disastro ferroviario di Balvano: riflessioni e proposte didattiche: Lucca, 3 Marzo – Il 3 marzo del 1944, alle ore… - PaoloPolvara : RT @piercab: Il più grave disastro ferroviario italiano (Balvano, 1944) lo abbiamo dimenticato - CilentoReporter : Il disastro di #Balvano. Ecco cosa accadde.......... - sarahneuro : RT @piercab: Il più grave disastro ferroviario italiano (Balvano, 1944) lo abbiamo dimenticato - giurget18 : RT @piercab: Il più grave disastro ferroviario italiano (Balvano, 1944) lo abbiamo dimenticato -

Tra questi Gianluca Barneschi che a quella sciagura ferroviaria ha dedicato un libro dal titolo "1944 indagine su unrimosso ". Un lavoro non facile considerato che sia i giornali ...dicommemorato ad Agerola , fra i 600 morti anche vittime della Costa d'Amalfi e Sorrento Questa mattina ad Agerola c'è stata la commemorazione delle vittime deldi. ...Il consigliere regionale della Basilicata Carlo Trerotola (Prospettive lucane) ha annunciato la presentazione di una proposta di legge per l'istituzione del "Giorno della memoria" - il 3 marzo - per r ...Il pensiero del Sindaco Di Carlo, dopo 77 anni: "a tutti i viaggiatori del treno 8017 che non ci sono più, e alle loro famiglie" | Attualità ...