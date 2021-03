Diodato, super ospite al 71^ Festival di Sanremo, il 19 Settembre sarà in concerto all’Arena di Verona (Di mercoledì 3 marzo 2021) A un anno dalla vittoria Diodato è tornato sul palco dell’Ariston come super ospite aprendo la 71^ edizione del Festival di Sanremo. “Fai Rumore”, brano vincitore del Festival 2020, è entrato nella storia della musica italiana per aver vinto tutti i premi più importanti (Sanremo70, Premio Critica Mia Martini, Premio Sala Stampa Lucio Dalla) ed è stata la canzone che ha riunito gli italiani in uno dei momenti più duri della nostra storia moderna, diventando un simbolo di speranza. Dopo aver aperto con “Fai Rumore” nel segno della bellezza e di una comune unità nazionale, Diodato è tornato sul palco con un medley pieno di emozioni cantando “Fino a farci scomparire” e “Che vita Meravigliosa”, canzone legata al celebre film di Ozpetek con cui ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 marzo 2021) A un anno dalla vittoriaè tornato sul palco dell’Ariston comeaprendo la 71^ edizione deldi. “Fai Rumore”, brano vincitore del2020, è entrato nella storia della musica italiana per aver vinto tutti i premi più importanti (70, Premio Critica Mia Martini, Premio Sala Stampa Lucio Dalla) ed è stata la canzone che ha riunito gli italiani in uno dei momenti più duri della nostra storia moderna, diventando un simbolo di speranza. Dopo aver aperto con “Fai Rumore” nel segno della bellezza e di una comune unità nazionale,è tornato sul palco con un medley pieno di emozioni cantando “Fino a farci scomparire” e “Che vita Meravigliosa”, canzone legata al celebre film di Ozpetek con cui ha ...

