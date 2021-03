Diletta Leotta il messaggio per Ibrahimovic: cosa ha detto (Di mercoledì 3 marzo 2021) Negli ultimi mesi Diletta Leotta è stata protagonista del gossip per la sua presunta storia con Can Yaman, i due dopo qualche incontro segreto sono usciti allo scoperto anche se in molti sostengono che fra loro non ci sia nessun flirt, ma sia solo una manovra pubblicitaria. Ricordiamo che alla giornalista di Dazn è stato, qualche mese fa, anche attribuito un flirt con Zlatan Ibrahimovic, con cui ha collaborato per la realizzazione di uno spot. Diletta e il calciatore hanno ignorato i rumors, ma la loro affinità sembra andare oltre una semplice conoscenza. In queste ore poi la Leotta ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partecipazione del bomber del Milan a Sanremo. La conduttrice, oltre a fargli il suo in bocca a lupo, ha riconosciuto nel calciatore molte doti da showman, per questo è certa che ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Negli ultimi mesiè stata protagonista del gossip per la sua presunta storia con Can Yaman, i due dopo qualche incontro segreto sono usciti allo scoperto anche se in molti sostengono che fra loro non ci sia nessun flirt, ma sia solo una manovra pubblicitaria. Ricordiamo che alla giornalista di Dazn è stato, qualche mese fa, anche attribuito un flirt con Zlatan, con cui ha collaborato per la realizzazione di uno spot.e il calciatore hanno ignorato i rumors, ma la loro affinità sembra andare oltre una semplice conoscenza. In queste ore poi laha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partecipazione del bomber del Milan a Sanremo. La conduttrice, oltre a fargli il suo in bocca a lupo, ha riconosciuto nel calciatore molte doti da showman, per questo è certa che ...

NoiryKat : Flop #sanremo2021 ascolti deludenti, del resto ieri sera ho provato tanta noia e forse non era il caso di riconferm… - QuotidianPost : Diletta Leotta il messaggio per Ibrahimovic: cosa ha detto - Cangel81654283 : @ezge88 Spero che lo screenshot di questo messaggio arrivi a Can Yaman e a Diletta Leotta, e ti diffidino il prima… - peachygio : RT @itsmarialetizia: Io non volevo dirlo ma discorso di Matilda De Angelis sul bacio di #Sanremo2021 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>… - vanderwoodvsen : @Manuel_Real_Off comunque quelli che non apprezzano il talento di tommaso evidentemente si meritano carlo conti e d… -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta Le pagelle Haiku di Sanremo prima serata: Ama 4, Fiore 5,5, Achille Lauro solo forma senza sostanza Che tu sia leone o gazzella, pratichi la zona o il voodoo Che tu tifi Milan o Juve, Mourinho o Diletta Leotta Non chiederti mai se davvero esiste un Dio lassù Ce n'è uno sul palco dell'Ariston, ...

Sanremo 2021, le pagelle di Selvaggia Lucarelli - Prima serata La nonna di Diletta Leotta alla prima nota sarebbe scappata via chiedendo un esorcismo. Va premiato il coraggio e il pezzo non è male. Damiano poi, ormai 22enne, è invecchiato bene. Voto 7. FASMA Ha ...

Can Yaman e il fratello di Diletta Leotta: sfida in famiglia TorreSette Diletta Leotta il messaggio per Ibrahimovic: cosa ha detto Diletta Leotta ha fatto il suo in bocca a lupo a Zlatan Ibrahimovic per il suo debutto a Sanremo: ecco cosa ha detto ...

Sanremo, Achille Lauro piange sangue: il messaggio forte lanciato sul palco Achille Lauro e la lettera del mondo all'umanità "trafitta", perché il cantante piange lacrime di sangue Durante la prima puntata del Festival di Sanremo 2021 Achille Lauro ha fatto un monologo, prese ...

Che tu sia leone o gazzella, pratichi la zona o il voodoo Che tu tifi Milan o Juve, Mourinho oNon chiederti mai se davvero esiste un Dio lassù Ce n'è uno sul palco dell'Ariston, ...La nonna dialla prima nota sarebbe scappata via chiedendo un esorcismo. Va premiato il coraggio e il pezzo non è male. Damiano poi, ormai 22enne, è invecchiato bene. Voto 7. FASMA Ha ...Diletta Leotta ha fatto il suo in bocca a lupo a Zlatan Ibrahimovic per il suo debutto a Sanremo: ecco cosa ha detto ...Achille Lauro e la lettera del mondo all'umanità "trafitta", perché il cantante piange lacrime di sangue Durante la prima puntata del Festival di Sanremo 2021 Achille Lauro ha fatto un monologo, prese ...