"Didattica a distanza? Così la sinistra impone il suo modello sociale". Parla il professor Marco Gervasoni

Roma, 3 mar – "Con la Didattica a distanza la sinistra impone il suo modello sociale e la Lega non ha capito quale sia la posta in gioco". Così il professor Marco Gervasoni interviene sul fatto che – per effetto del Dpcm di Draghi – da lunedì sei milioni di studenti rischiano di dover tornare in Dad, tappati in casa con i genitori. Docente ordinario di Storia contemporanea all'Università del Molise e alla Luiss Guido Carli di Roma, Gervasoni spiega al Primato Nazionale perché sulla scuola la cosiddetta destra al governo non solo va contro quello che ha sempre difeso ma fa il gioco del Pd, ed "è pure contenta di farlo".

