"Deve dirci le cose come stanno". Myrta Merlino, attacco a Mario Draghi: il silenzio sospetto e quei (terribili) dubbi sul premier | Video

Mercoledì 3 marzo 2021, su La7 va in onda come ogni giorno L'aria che tira, trasmissione condotta da Myrta Merlino. La conduttrice decide di iniziare il programma con un monologo che mette a confronto la gestione della pandemia del governo Conte con quella del neo premier Mario Draghi. La Merlino parte con una descrizione metaforica della vignetta "aguzzate la vista" della settimane enigmistica. "A prima vista le immagini sembrano uguali, ma in realtà celano delle differenze profonde" esordisce la conduttrice. "Ieri ho guardato la conferenza stampa dei due ministri Speranza e Gelmini" prosegue "In passato i Dpcm venivano presentati solo da Conte l'uomo solo al comando". "Un cambiamento simbolico quello di Draghi, rispetto al passato" afferma

