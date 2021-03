Decreto Sostegno: nuove cartelle esattoriali sospese fino al 30 aprile (Di mercoledì 3 marzo 2021) La bozza del Decreto Sostegno dovrebbe prevedere la sospensione fino al 30 aprile - data attuale della fine dello stato di emergenza prevista dal Governo - dell’invio di nuove cartelle e pagamento della “rottamazione ter” e “saldo e stralcio”. A riferire la notizia è Radiocor. Il Decreto è al momento al vaglio dell’Esecutivo e prevederebbe lo stralcio per le cartelle di 5.000 euro comprensivo di sanzione e interessi dagli anni 2000 al 2015. Si tratta di circa 60 milioni di cartelle, con un costo di 1 miliardo nel 2021 e 1 miliardo nel 2022. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) La bozza deldovrebbe prevedere la sospensioneal 30- data attuale della fine dello stato di emergenza prevista dal Governo - dell’invio die pagamento della “rottamazione ter” e “saldo e stralcio”. A riferire la notizia è Radiocor. Ilè al momento al vaglio dell’Esecutivo e prevederebbe lo stralcio per ledi 5.000 euro comprensivo di sanzione e interessi dagli anni 2000 al 2015. Si tratta di circa 60 milioni di, con un costo di 1 miliardo nel 2021 e 1 miliardo nel 2022.

