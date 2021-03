Dazn, l’ex Disney Kevin Mayer è il nuovo presidente (Di mercoledì 3 marzo 2021) L‘ex numero uno di Disney con un’esperienza pluridecennale nel settore dei media, Kevin Mayer, è il nuovo presidente di Dazn, l’emittente che potrebbe presto aggiudicarsi la maggior parte delle partite di Serie A in esclusiva. Lo ha annunciato l’azienda, sottolineando come l’ingresso di Mayer nella squadra dirigenziale sia un ulteriore passo in avanti verso la globalizzazione del marchio Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) L‘ex numero uno dicon un’esperienza pluridecennale nel settore dei media,, è ildi, l’emittente che potrebbe presto aggiudicarsi la maggior parte delle partite di Serie A in esclusiva. Lo ha annunciato l’azienda, sottolineando come l’ingresso dinella squadra dirigenziale sia un ulteriore passo in avanti verso la globalizzazione del marchio. SportFace.

