Daydreamer Le Ali del Sogno | Anticipazioni 1 – 9 Marzo 2021 2 Stagione

(Di giovedì 4 marzo 2021)Le Ali Del(Erkenci Kus il titolo originale): tutte lee i riassunti delle puntate divisi per giorno e settimane della serie Tv che va in onda su Canale 5. Inoltre potete anche vedere le puntate diin replica streaming su Mediaset Play. I protagonisti sono Can Yaman, nel ruolo di Can Divit, e Demet Ozdemir nel ruolo di Sanem Aydin.Seconda4 Puntata Can ha smascherato Yigit che è costretto a dirgli che confesserà a Sanem di aver bruciato lui il diario. In quell’istante arriva Sanem che gli chiede spiegazioni, allora Yigit la invita ad entrare in casa per poterle parlare da solo. Mentre sta entrando Yigit riceve un messaggio da Huma che lo avvisa che nel capanno non c’erano telecamere, ...