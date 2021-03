Daydreamer Le Ali del Sogno: Anticipazioni 1 – 9 Marzo 2021 2 Stagione (Di giovedì 4 marzo 2021) Anticipazioni Daydreamer Le Ali Del Sogno (Erkenci Kus il titolo originale): tutte le Anticipazioni e i riassunti delle puntate divisi per giorno e settimane della serie Tv che va in onda su Canale 5. Inoltre potete anche vedere le puntate di Daydreamer in replica streaming su Mediaset Play. I protagonisti sono Can Yaman, nel ruolo di Can Divit, e Demet Ozdemir nel ruolo di Sanem Aydin. Anticipazioni Seconda Stagione 4 Puntata Can ha smascherato Yigit che è costretto a dirgli che confesserà a Sanem di aver bruciato lui il diario. In quell’istante arriva Sanem che gli chiede spiegazioni, allora Yigit la invita ad entrare in casa per poterle parlare da solo. Mentre sta entrando Yigit riceve un messaggio da Huma che lo avvisa che nel capanno non c’erano telecamere, quindi ... Leggi su chiecosa (Di giovedì 4 marzo 2021)Le Ali Del(Erkenci Kus il titolo originale): tutte lee i riassunti delle puntate divisi per giorno e settimane della serie Tv che va in onda su Canale 5. Inoltre potete anche vedere le puntate diin replica streaming su Mediaset Play. I protagonisti sono Can Yaman, nel ruolo di Can Divit, e Demet Ozdemir nel ruolo di Sanem Aydin.Seconda4 Puntata Can ha smascherato Yigit che è costretto a dirgli che confesserà a Sanem di aver bruciato lui il diario. In quell’istante arriva Sanem che gli chiede spiegazioni, allora Yigit la invita ad entrare in casa per poterle parlare da solo. Mentre sta entrando Yigit riceve un messaggio da Huma che lo avvisa che nel capanno non c’erano telecamere, quindi ...

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer Ali DayDreamer anticipazioni, trame 4 e 5 marzo: Sanem non si fida di Can Se nelle scorse puntate di DayDreamer - Le ali del sogno il ritorno di Can aveva peggiorato le condizioni di Sanem , qualcosa sta per cambiare. Dopo l'incendio appiccato da Yigit ai danni di Can le ...

DAYDREAMER, anticipazioni puntata di giovedì 4 marzo 2021 Anticipazioni puntata Daydreamer - Le Ali del Sogno di giovedì 4 marzo 2021 su Canale 5 : Deren e Bulut prendono tempo, in quanto Deren non intende indossare delle calosce. Quando poi si mettono in cammino, Deren finisce ...

DayDreamer, la puntata di mercoledì 3 marzo in streaming Mediaset Play DayDreamer, trama puntata 4 marzo: Sanem e Divit trascorrono una notte assieme Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni della nuova puntata in onda giovedì 4 marzo su Canale 5, rivelano che ci saranno varie sorprese e c ...

Daydreamer, spoiler 4 marzo: Can e Aydin trovano Caner nel bosco Continua l'appuntamento con Daydreamer, la serie tv turca con protagonista l'attore Can Yaman. Gli spoiler della puntata trasmessa il 4 marzo su Canale 5 svelano che Can Divit e Sanem Aydin riuscirann ...

