DayDreamer, anticipazioni stasera 3 marzo: brucia il capanno, Can salvo per miracolo (Di mercoledì 3 marzo 2021) anticipazioni della puntata di stasera, mercoledì 3 marzo di DayDreamer – Le Ali del Sogno: i genitori di Sanem e Leyla sospettano che Emre abbia un’amante. La Fikri ottiene un prestigioso incarico che coinvolgerà Can e Sanem. Attimi di paura per l’incendio che distrugge il capanno dove vive il Divit, che riesce a salvarsi. DayDreamer torna in prima serata su Canale 5 con nuovi episodi dalle ore 21.43. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 3 marzo 2021)della puntata di, mercoledì 3di– Le Ali del Sogno: i genitori di Sanem e Leyla sospettano che Emre abbia un’amante. La Fikri ottiene un prestigioso incarico che coinvolgerà Can e Sanem. Attimi di paura per l’incendio che distrugge ildove vive il Divit, che riesce a salvarsi.torna in prima serata su Canale 5 con nuovi episodi dalle ore 21.43. Articolo completo: dal blog SoloDonna

infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni sull'episodio di mercoledì 3 marzo - infoitcultura : Anticipazioni DAYDREAMER 3 marzo 2021 - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni: chi si sfogherà con SANEM? C’è un amore finito e tanta delusione - #Daydreamer… - redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni Non solo l'amore di #Can e #Sanem ha i suoi problemi... - clikservernet : Daydreamer – Le ali del sogno anticipazioni 3 marzo 2021: Can inganna Sanem -