Daydreamer Anticipazioni 3 marzo 2021 | la Puntata Serale su Canale5

(Di mercoledì 3 marzo 2021)torna in prima serata su, stasera mercoledì 3. Ledella soap rivelano che Can rischierà la vita tra le fiamme mentre Nihat e Mevkibe scopriranno che Emre non ha un'amante.

redazionetvsoap : #DayDremer #Anticipazioni Un'altra ragazza entra in scena e... - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni 4 marzo: Can e Sanem si riavvicinano? - #Daydreamer #anticipazioni #marzo: - POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 4 marzo: Ygit finisce nei guai? - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni sull'episodio di mercoledì 3 marzo - infoitcultura : Anticipazioni DAYDREAMER 3 marzo 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer Anticipazioni

Ledella soap turca" Le ali del sogno con Can Yaman e Demet Özdemir . Ecco cosa succederà nelle nuove puntate in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì alle ore 16:35 . Sanem ...: Can pedina Sanem Sanem cerca di seminare Can , che avrebbe voluto unirsi a lei durante le ricerche. La Aydin sa che non potrà mantenere il suo autocontrollo a lungo, ma ...Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Daydreamer in onda dall'8 al 12 marzo 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per questa settimana.Le anticipazioni dall'8 al 12 marzo di DayDreamer svelano che il riavvicinamento tra Can e Sanem farà infuriare Yigit.