"Dayane Mello? Non sono innamorata di lei!", parla Rosalinda Cannavò e lancia frecciatine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo la fine del Grande Fratello Vip, tra le pagine del settimanale Chi, in edicola da oggi con il suo nuovo numero, si tracciano i contorni dell'edizione appena conclusa. Rosalinda Cannavò, nel frattempo, fa il nome di Dayane Mello come sua vincitrice continuando a riservarle frecciatine chiamandola stratega. "Dayane Mello? Non sono innamorata di lei!",... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

