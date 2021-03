Dayane Mello, incredibile novità dopo il GF Vip: non era mai accaduto prima (Di mercoledì 3 marzo 2021) a nessun concorrente di un reality italiano. Si è conclusa lunedì 1 marzo la quinta edizione del GF Vip. Un’edizione lunghissima, che ha subito ben due prolungamenti. A trionfare su tutti è stato Tommaso Zorzi, protagonista assoluto del reality di Canale L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 3 marzo 2021) a nessun concorrente di un reality italiano. Si è conclusa lunedì 1 marzo la quinta edizione del GF Vip. Un’edizione lunghissima, che ha subito ben due prolungamenti. A trionfare su tutti è stato Tommaso Zorzi, protagonista assoluto del reality di Canale L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

pomeriggio5 : Rivediamo le immagini di Dayane Mello a @domenicalive qualche anno fa #Pomeriggio5 - trash_italiano : Fan di Dayane Mello organizzano una raccolta fondi dopo la sconfitta: 7.000€ già raccolti, obiettivo 60.000€ - fanpage : Perché Dayane Mello non vincerà il #GFVip e non uscirà da vincente #26febbraio - rosariocurz : Non datele palco, pubblicizzate e commentate solo Dayane. Il resto è stato una parentesi spiacevole. Adua non è mai… - DSposami : BUONGIORNO SOLO ALLA DEA DAYANE MELLO ?? #mellos #exrosmello -