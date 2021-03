Dal Forum alla Fabbrica del Vapore: l'elenco dei centri per le vaccinazioni di massa (Di mercoledì 3 marzo 2021) "Per la campagna di vaccinazione di massa che riguardera' 6,6 milioni di persone , abbiamo aggiunto dei nuovi centri massivi, oltre ai 60 hub e ai 600 punti spoke gia' disponibili ". Lo dice la vice ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 3 marzo 2021) "Per la campagna di vaccinazione diche riguardera' 6,6 milioni di persone , abbiamo aggiunto dei nuovimassivi, oltre ai 60 hub e ai 600 punti spoke gia' disponibili ". Lo dice la vice ...

dangerousofi : Qualcuno sa dirmi come si vede il palco dal settore B24 del Medionalum Forum? Non so magari anche qualcuno che è st… - IstitutoPisai : Mosca, Fratelli tutti: la gioia del Papa per l'opera curata dal Muslim Forum international - Vatican News - Noovyis : (Donne in politica lontane dal potere. Con Draghi non si cambia verso. L’ultimo Rapporto del World Economic Forum.… - simonechiarelli : DPCM 2 marzo 2021 - nuove misure anticovid - commento (3/3/2021) - max_manga : Dal Forum di Assago a Garage Italia di Lapo: ecco i centri vaccinali anti Covid per i lombardi -