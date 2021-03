Dal Dpcm ok alla formazione in presenza in azienda. Il Governo accoglie la richiesta del Fondo Forte (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Dpcm varato ieri ripristina finalmente il diritto alla formazione in azienda. Pur con tutte le cautele che la situazione sanitaria impone, infatti, il decreto raccoglie l’appello lanciato da Fondo For.Te. nello scorso mese di dicembre e rende di nuovo possibile lo svolgimento dei corsi in presenza all’interno dei luoghi di lavoro. Il testo specifica come sia consentita “la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni”. Di fatto, si tratta di un’apertura che ricalca la richiesta formulata al Governo da Fondo For.Te., il più importante tra i Fondi interprofessionali per la ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ilvarato ieri ripristina finalmente il dirittoin. Pur con tutte le cautele che la situazione sanitaria impone, infatti, il decreto rl’appello lanciato daFor.Te. nello scorso mese di dicembre e rende di nuovo possibile lo svolgimento dei corsi inall’interno dei luoghi di lavoro. Il testo specifica come sia consentita “lainesclusivamente per i dipendenti dell’stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni”. Di fatto, si tratta di un’apertura che ricalca laformulata aldaFor.Te., il più importante tra i Fondi interprofessionali per la ...

