Dal decreto Ristori a quello Indennizzi, cosa cambia e chi ne ha diritto (Di mercoledì 3 marzo 2021) Non sarà più decreto Ristori ma Indennizzi. Non si tratterà solo di una nuova nomenclatura della forma di aiuto in questo prolungato periodo di pandemia di Covid-19 ma questa porterà con se anche delle modifiche importanti. Chi beneficerà del nuovo decreto Indennizzi Accantonata la formula già collaudata ma non ancora sufficiente del decreto Ristori, cosa cambierà nel breve periodo? Qualche notizia in merito alla prossima misura è stata fornita dal leader della Lega Matteo Salvini nelle scorse ore. In particolar modo è stato confermato che quanto previsto dal nuovo Governo Draghi supererà il vincolo dei codici Ateco. In pratica, si cercherà di sfoltire anche l'eccessi di burocrazia delle misure precedenti, nell'ottica di garantire gli aiuti ad ...

