Da Ibrahimovic 'il direttore' all'appello per la liberazione di Zaki, la prima serata del Festival di Sanremo 2021 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il racconto della prima serata del Festival di Sanremo 2021. Sul palco Zlatan Ibrahimovic e Matilda De Angelis. Sanremo (IMPERIA) – Dopo le diverse polemiche degli ultimi giorni, il Festival di Sanremo ha preso il via con una prima serata ricca di musica e non solo. Sul palco è salita da Alessia Bonari, l'infermiera simbolo contro il Covid-19. E da parte di Amadeus un appello per la liberazione di Patrick Zaki. La classifica della prima serata del Festival di Sanremo 2021 Di seguito la classifica dopo la prima serata del ...

