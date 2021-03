Da Giugliano a Nola | tentano colpo in banca ma finisce male | arrestati in quattro I nomi

(Di mercoledì 3 marzo 2021)infallito per una banda di rapinatori di. Sonole persone finite agli arresti, compreso anche il “palo” che, alla vista dei poliziotti, ha tentato la fuga per poi essere arrestato a pochi chilometri di distanza. A finire in manette Francesco Cesaro, Giuseppe Crescenzo Palma, Mario Greco e Felice Palma., L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Il fatto è accaduto poco prima delle 13, a, nel Napoletano. Tre malviventi sono entrati in una ... I quattro fermati sono tutti di(Napoli).L'uomo è stato quindi bloccato ed è ora ricoverato all'ospedale di, non in pericolo di vita. I quattro uomini fermati sono tutti originari diNOLA. Hanno compiuto una rapina in banca armati di taglierino, ma all’uscita hanno trovato polizia e guardia di finanza. Non meglio è andato al “palo” che alla vista delle forze dell’ordine ha provato ...Tre uomini con il volto coperto si sono introdotti nella Banca popolare vesuviana di Nola alle 13.30. I rapinatori con taglierini alla mano hanno ...