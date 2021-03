Cristina Chiabotto rivela il nome scelto per la bimba in arrivo

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 3 marzo 2021)è in attesa del suo primo figlio. L’ex Miss Italia, dopo aver annunciato a mezzo social di essere in dolce attesa, avevato il sesso del bebè che porta in grembo durante una sua ospitata a Verissimo. A Silvia Toffanin la torinese aveva con gioia annunciato di aspettare una bambina. Lei e il marito Marco Roscio, convolati a nozze nel settembre del 2019 dopo l’addio di lei allo storico ex compagno Fabio Fulco, accoglieranno presto in famiglia il frutto del loro grande amore., che a Verissimo avevato di considerare la gravidanza un dono della sua nonna scomparsa a causa del Coronavirus, attraverso un post pubblicato nelle scorse ore su Instagram ha reso noto ildella sua primogenita: Luce Maria. Visualizza questo post su ...