Crisi bancarie | la sentenza che smaschera l’Europa matrigna FdI | “Chiarire responsabilità politiche”

«Chiediamo che le responsabilità politiche, e non, emergano chiaramente e che i risarcimenti siano rapidi è soddisfacenti per tutte le banche coinvolte». All'indomani della sentenza sul caso Tercas, con cui la Corte di giustizia europea ha stabilito che il salvataggio della Banca Popolare di Bari grazie al Fondo interbancario non configurava aiuto di Stato, come invece asserito dalla Commissione Ue, FdI chiede che si faccia luce su quella vicenda, che poi ebbe conseguenze enormi per tutto il nostro sistema bancario. FdI: «Da Ue gestione disastrosa delle Crisi bancarie» «Dopo anni, anche la giustizia europea ha sancito ciò che FdI sostiene da tempo, ovvero che la gestione delle Crisi bancarie da parte della Commissione europea è stata disastrosa. E poco attenta a quello ...

