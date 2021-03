Crescono tutti gli indicatori: la variante inglese moltiplica i contagi. Verso l'Italia rossa (Sardegna esclusa) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Gli effetti delle varianti del virus, soprattutto inglese, si fanno sentire e vengono certificati dal Bollettino odierno del Ministero della Salute: i nuovi casi sono stati 20.884 nelle ultime 24 ore. ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Gli effetti delle varianti del virus, soprattutto, si fanno sentire e vengono certificati dal Bollettino odierno del Ministero della Salute: i nuovi casi sono stati 20.884 nelle ultime 24 ore. ...

Henry_FIM : RT @SamueleAstuti: I dati Covid-19 in Lombardia: tutti gli indicatori crescono in maniera preoccupante e per alcuni di loro l’andamento è e… - Andrea_Donega : RT @SamueleAstuti: I dati Covid-19 in Lombardia: tutti gli indicatori crescono in maniera preoccupante e per alcuni di loro l’andamento è e… - ary_anna : RT @gzibordi: Su Affari Italiani oggi con Becchi spieghiamo che in Israele e Inghilterra la mortalità totale è la peggiore di tutti i paesi… - Federico_Tonin : @matteo_gardelli Fino a qualche settimana fa c'erano i vaccini e c'erano già le varianti, eppure tutti erano sicuri… - sejunoodle : diverso. un posto dove sono tutti bigotti, fermi al 'fidanzato, casa e figli' e pieno di ragazzin* che crescono sta… -