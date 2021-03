Covid, ventata rossa in arrivo in Italia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Se sarà tutto il territorio, o quali regioni, a entrare in zona rossa si capirà venerdì 5 marzo dopo le valutazioni della Cabina di regia e del Comitato tecnico scientifico alla luce dei dati aggiornati, sulle quali il ministro della Salute, Roberto Speranza, basa le ordinanze di assegnazione delle fasce di rischio. Già da oggi, però, è chiaro che in molte regioni ci saranno aree colorate di rosso, per le quali i governatori dovranno far scattare restrizioni previste per la fascia di rischio più alta. Il peso delle varianti, a cominciare da quella inglese sempre più diffusa sul territorio nazionale si fa più gravoso e lo scenario dell’epidemia è in netto peggioramento. Secondo i dati del ministero della Salute, sono 20.884 i nuovi positivi al coronavirus - ieri erano stati 17.083 - in Italia, che portano il totale dei contagiati a 2.976.274. I morti ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Se sarà tutto il territorio, o quali regioni, a entrare in zonasi capirà venerdì 5 marzo dopo le valutazioni della Cabina di regia e del Comitato tecnico scientifico alla luce dei dati aggiornati, sulle quali il ministro della Salute, Roberto Speranza, basa le ordinanze di assegnazione delle fasce di rischio. Già da oggi, però, è chiaro che in molte regioni ci saranno aree colorate di rosso, per le quali i governatori dovranno far scattare restrizioni previste per la fascia di rischio più alta. Il peso delle varianti, a cominciare da quella inglese sempre più diffusa sul territorio nazionale si fa più gravoso e lo scenario dell’epidemia è in netto peggioramento. Secondo i dati del ministero della Salute, sono 20.884 i nuovi positivi al coronavirus - ieri erano stati 17.083 - in, che portano il totale dei contagiati a 2.976.274. I morti ...

SIGILUX : RT @HuffPostItalia: Covid, ventata rossa in arrivo in Italia - HuffPostItalia : Covid, ventata rossa in arrivo in Italia -