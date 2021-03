Covid Veneto, oggi 1.272 contagi: dati bollettino 3 marzo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sono 1.272 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 3 marzo, illustrato dal presidente della regione Luca Zaia nel consueto punto stampa. Si registrano altri 17 morti, un dato che porta a 9.891 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 44.077 tamponi, per un tasso di positività del 2,88%. Dall’inizio della pandemia sono 336.750 i contagi nella regione, mentre attualmente i positivi sono 25.764. In ospedale si trovano 1.349 pazienti Covid, di cui 155 in terapia intensiva (+10 rispetto a ieri) e 1.194 in area non critica (+22). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sono 1.272 i nuovidi Coronavirus insecondo ildi, 3, illustrato dal presidente della regione Luca Zaia nel consueto punto stampa. Si registrano altri 17 morti, un dato che porta a 9.891 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 44.077 tamponi, per un tasso di positività del 2,88%. Dall’inizio della pandemia sono 336.750 inella regione, mentre attualmente i positivi sono 25.764. In ospedale si trovano 1.349 pazienti, di cui 155 in terapia intensiva (+10 rispetto a ieri) e 1.194 in area non critica (+22). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

