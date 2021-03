Covid, Usa: Texas e Mississippi revocano l'obbligo delle mascherine | Biden: 'Non è il momento' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Texas e Mississippi hanno revocato l'obbligo di mascherine anti Covid , consentendo alle attività di operare a piena capacità a partire da mercoledì. Lo hanno annunciato i governatori repubblicani ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 3 marzo 2021)hanno revocato l'dianti, consentendo alle attività di operare a piena capacità a partire da mercoledì. Lo hanno annunciato i governatori repubblicani ...

