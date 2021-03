Covid | Toia Pd | ' politica europea su vaccini non è stata fallimento'

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - “Non è vero che lasuiè stato un, dal momento che oggi ritardi nel piano di vaccinazione sono soprattutto causati dai governi nazionali e, per quanto riguarda l'Italia, da alcune Regioni, e non è vero che l'Europa è succube o vittima delle case farmaceutiche”. Lo ha affermato l'eurodeputata del Pd Patrizia, vicepresidente della commissione Industria, ricerca ed energia, intervenendo alla trasmissione “Piazza Grande” su Radio Immagina.

