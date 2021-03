Covid “spinge” spesa alimentare (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – L’emergenza Covid fa crescere la spesa alimentare delle famiglie al top del decennio con un balzo del +7,4% nel 2020 per effetto dei ripetuti lockdown che hanno spinto gli italiani tra le mura domestiche. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti su dati Ismea che evidenzia come i picchi più elevati si siano verificati a Pasqua e a Natale in corrispondenza delle stretta su uscite e spostamenti a causa della pandemia. Le star del carrello nel tempo del Covid sono state le uova fresche che fanno registrare un balzo del 14,5% negli acquisti ma tendenze positive si registrano in tutti i comparti, con incrementi sopra la media per formaggi, carne e salumi, per i prodotti ortofrutticoli. Un andamento che non compensa tuttavia il crollo che si è verificato nella ristorazione dove la spesa delle ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – L’emergenzafa crescere ladelle famiglie al top del decennio con un balzo del +7,4% nel 2020 per effetto dei ripetuti lockdown che hanno spinto gli italiani tra le mura domestiche. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti su dati Ismea che evidenzia come i picchi più elevati si siano verificati a Pasqua e a Natale in corrispondenza delle stretta su uscite e spostamenti a causa della pandemia. Le star del carrello nel tempo delsono state le uova fresche che fanno registrare un balzo del 14,5% negli acquisti ma tendenze positive si registrano in tutti i comparti, con incrementi sopra la media per formaggi, carne e salumi, per i prodotti ortofrutticoli. Un andamento che non compensa tuttavia il crollo che si è verificato nella ristorazione dove ladelle ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid spinge Facciamo il punto della situazione sulle varianti Covid con Fabrizio Landi ...anche la Valdelsa in zona rossa sembrano essere state in particolar modo le varianti del Covid . ... che lo spinge a riprodursi. Il suo unico scopo è riprodursi. La natura trova delle strategie per ...

La Fed sostiene Biden, esordio dei Green Bond LINDT +2,6%: LA PANDEMIA SPINGE IL CIOCCOLATO Zurigo +1,03%. Il produttore svizzero di cioccolato ... In Gran Bretagna, dove la campagna di vaccinazione è molto in avanti, i decessi per Covid 19 sono ...

Covid e varianti, TORONTO - Contagi di Covid in salita nelle scuole dell'Ontario. Sono stati ben 262 i nuovi casi nel giro di ventiquattrore, dei quali, 231 sono rappresentati da studenti, 30 da insegnanti e 1 è un mem ...

Hub vaccinale a Taormina: Asp Messina dà l’ok all’ipotesi Lumbi Placet dell'Asp Messina alla previsione di un hub vaccinale anti-Covid a Taormina per la vaccinazione di massa della popolazione. Nelle scorse ore si è svolto un sopralluogo al parcheggio Lumbi.

