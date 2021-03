Covid, “siamo preoccupati, la situazione peggiora”: i governatori del Nord cambiano tono. “Verso la zona rossa, pronti a intervenire” (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Se questa crescita, avvenuta in 10-15 giorni, non trova un’accelerazione nella risposta rischiamo di essere travolti“: sembrano essere passati mesi da quando il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini veniva utilizzato come testimonial delle pagine social di Matteo Salvini per il suo “buon senso”. Invece solo una settimana fa il governatore diceva che “bisogna riaprire dove si può”. Qualcosa è cambiato parecchio nel giro di pochi giorni. Ora infatti Bonaccini sottolinea che “il contagio è partito molto più veloce di prima a causa delle varianti”, specificando che la variante inglese “pare quasi essere un nuovo virus per diffusione e categorie d’età” (cosa nota non da oggi). Ma sono tutti i governatori del Nord a essere quasi più prudenti del governo centrale, di fronte alla rapida e preoccupante crescita di contagi, come ha spiegato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Se questa crescita, avvenuta in 10-15 giorni, non trova un’accelerazione nella risposta rischiamo di essere travolti“: sembrano essere passati mesi da quando il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini veniva utilizzato come testimonial delle pagine social di Matteo Salvini per il suo “buon senso”. Invece solo una settimana fa il governatore diceva che “bisogna riaprire dove si può”. Qualcosa è cambiato parecchio nel giro di pochi giorni. Ora infatti Bonaccini sottolinea che “il contagio è partito molto più veloce di prima a causa delle varianti”, specificando che la variante inglese “pare quasi essere un nuovo virus per diffusione e categorie d’età” (cosa nota non da oggi). Ma sono tutti idela essere quasi più prudenti del governo centrale, di fronte alla rapida e preoccupante crescita di contagi, come ha spiegato ...

NicolaPorro : Una lettera inquietante inviata al Corriere Fiorentino. Guardate a che punto ci siamo ridotti con la psicosi da cor… - lucianonobili : Quando @matteorenzi, quattro mesi fa, proponeva di affidare all’esercito il piano vaccini siamo stati, come sempre… - Maxdero : #RegioneLombardia #COVID: Nessun tracciamento. Piano #vaccini disastroso, che cambia ogni giorno e crea confusione… - missypippi : RT @riktroiani: Oltre allo #Sputnik, la #Slovacchia (Stato #UE) ha approvato l’ #ivermectina (di seguito la fonte) per la cura del #covid19… - TuttoSportUSA : RT @antonio_bordin: Dopo un anno, il protocollo medico di prime cure per il #Covid è ancora “tachipirina e attesa vigile”. Dopo un anno, no… -