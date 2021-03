Covid | Sebastiani Cnr | “Grosso errore riaprire le scuole È stato dimostrato che Rt cala del 35% passando da didattica in presenza a dad”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) “Indubbiamente èunle, sia a ottobre, sia adesso. Le regioni che hanno ritardato l’inizio delle riaperture scolastiche sono quelle che hanno avuto un minor aumento percentuale della crescita delle terapie intensive. E non solo: gli studi scientifici che mostrano il nesso causale tra l’attivitàine l’aumento della diffusione del virus si vanno sempre più accumulando”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, da Giovanni, primo ricercatore dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘Mauro Picone’ del Cnr. Il matematico cita gli studi pubblicati sulle riviste “The Lancet” e “Science”, rispettivamente riferiti a 131 e a 41 Paesi: “E’ ...

Noovyis : (Covid, Sebastiani (Cnr): “Grosso errore riaprire le scuole. È stato dimostrato che Rt cala del 35% passando da did… - fattoquotidiano : Covid, Sebastiani (Cnr): “Grosso errore riaprire le scuole. È stato dimostrato che Rt cala del 35% passando da dida… - mummy53690440 : Dati pesantissimi e caos vaccini, la bomba di Guido Bertolaso: tutta Italia verso la zona rossa - angelo_ra_ : RT @tempoweb: Dati pesantissimi e caos #vaccini, la bomba di #Bertolaso: tutta #Italia verso la #zonarossa #lombardia #3marzo https://t.co… - tempoweb : Dati pesantissimi e caos #vaccini, la bomba di #Bertolaso: tutta #Italia verso la #zonarossa #lombardia #3marzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sebastiani

...una decina di giorni o un paio di settimane e il numero delle vittime per ilsalirà dai circa 280 decessi quotidiani a una media di 340 morti al giorno. E' la previsione che Giovanni,......una decina di giorni o un paio di settimane e il numero delle vittime per ilsalirà dai circa 280 decessi quotidiani a una media di 340 morti al giorno. E' la previsione che Giovanni,...I dati sono allarmanti e una bella fetta della regione è in zona arancione rafforzato. Guido Bertolaso , consulente di Regione ...Tempo una decina di giorni o un paio di settimane e il numero delle vittime per il Covid salirà dai circa 280 decessi quotidiani a una media di 340 morti al giorno. E' la previsione che Giovanni Sebas ...