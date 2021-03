Covid, San Marino: “Salvini ci ha chiesto come abbiamo fatto per Sputnik” (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Sono molto contento, Salvini è un interlocutore attento, sensibile, intelligente, determinato, siamo stati insieme oltre un’ora”. Teodoro Lonfernini, segretario di Stato di San Marino, sta rientrando nello Stato del Titano, dopo la trasferta a Roma, per l’incontro sul tema dei vaccini, che si è svolta questo pomeriggio negli uffici della Lega del Senato. Al centro del tavolo il tema dei vaccini russi, dello Sputnik V, arrivato a San Marino negli scorsi giorni, e ora oggetto di desiderio di tanti Paesi europei. “Con Salvini – rivela all’Adnkronos il ‘ministro’ del Lavoro della repubblica diarchica – abbiamo parlato del problema numero uno, quello dei vaccini, abbiamo concordato che possiamo collaborare, anche per la ripartenza sanitaria e economica”. In particolare ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Sono molto contento,è un interlocutore attento, sensibile, intelligente, determinato, siamo stati insieme oltre un’ora”. Teodoro Lonfernini, segretario di Stato di San, sta rientrando nello Stato del Titano, dopo la trasferta a Roma, per l’incontro sul tema dei vaccini, che si è svolta questo pomeriggio negli uffici della Lega del Senato. Al centro del tavolo il tema dei vaccini russi, delloV, arrivato a Sannegli scorsi giorni, e ora oggetto di desiderio di tanti Paesi europei. “Con– rivela all’Adnkronos il ‘ministro’ del Lavoro della repubblica diarchica –parlato del problema numero uno, quello dei vaccini,concordato che possiamo collaborare, anche per la ripartenza sanitaria e economica”. In particolare ...

repubblica : Covid, Bassetti: 'Iniziata terza ondata, temo farà male': Per l'infettivologo del San Martino di Genova 'i numeri i… - repubblica : Genova, l'alpino di 103 anni si vaccina: 'Ho fatto la Russia, il Covid non mi spaventa': Lodovico Portesine è andat… - romatorino : RT @censore_: Nessuna mascherina. Nessun distanziamento. Nessun zelante tutore dell'ordine a sanzionarli. Certo loro non sono i comuni cit… - amalaFCIM87 : RT @censore_: Nessuna mascherina. Nessun distanziamento. Nessun zelante tutore dell'ordine a sanzionarli. Certo loro non sono i comuni cit… - Tele_Nicosia : Covid, San Marino: 'Salvini ci ha chiesto come abbiamo fatto per Sputnik' -