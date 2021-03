Covid Roma, inchiesta su 5 milioni di mascherine non certificate: tre arresti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tre arresti e un sequestro preventivo di quasi 22 milioni di euro nell'ambito dell'operazione 'Giù la maschera'. I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Roma hanno eseguito l'... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tree un sequestro preventivo di quasi 22di euro nell'ambito dell'operazione 'Giù la maschera'. I militari del comando provinciale della guardia di finanza dihanno eseguito l'...

Rinaldi_euro : ADN0159 7 CRO 0 ADN CRO NAZ **FLASH -COVID: INCHIESTA MASCHERINE PROCURA ROMA, IN CORSO ARRESTI E PERQUISIZIONI GDF… - repubblica : ?? Covid, tre arresti e perquisizioni a Roma per 5 milioni di mascherine e 430mila camici non certificati - borghi_claudio : Parola fine (scontata) su quelli che chiedevano che con le regioni si facesse chissà che. Parola fine anche alle as… - silvyghi : RT @Rinaldi_euro: ADN0159 7 CRO 0 ADN CRO NAZ **FLASH -COVID: INCHIESTA MASCHERINE PROCURA ROMA, IN CORSO ARRESTI E PERQUISIZIONI GDF- FLAS… - repubblica : RT @eziomauro: Inchiesta mascherine Covid dalla Cina, arresti e perquisizioni a Roma -