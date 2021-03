Covid Puglia | 1 261 nuovi casi e 29 morti | bollettino 3 marzo

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Sono 1.261 icontagi da Coronavirus insecondo ilreso noto oggi, 3. Da ieri sono stati registrati altri 29. I test fatti sono stati 11.427. In tutto, dall’inizio della pandemia, i decessi insono stati 4.021. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.582.701 test. I pazienti guariti sono stati 112.274. Da inizio emergenza nella Regione ci sono stati 149.963 positivi, mentre isono stati 4.021. I pazienti ricoverati sono stati 1.448. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

PUGLIA – COVID 19 – MERCOLEDI' – 1261 NUOVI CASI POSITIVI IN 24 ORE E 29 DECESI

Il totale dei casi positivi in Puglia è di 149.963 così suddivisi: 57.643 nella Provincia di Bari; 15.864 nella Provincia di Bat; 11.065 nella Provincia di Brindisi; 29.862 nella Provincia di