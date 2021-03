Covid, Pelé si vaccina: “Giorno indimenticabile, la pandemia non è ancora finita” (Di mercoledì 3 marzo 2021) “È un Giorno indimenticabile: ho ricevuto il vaccino!“. L’annuncio arriva direttamente dal profilo Instagram di Pelé, che ha condiviso la sua vaccinazione postando una foto e un lungo messaggio. L’80enne fuoriclasse brasiliano ha scritto sia in portoghese che in inglese. “La pandemia non è ancora finita. Dobbiamo continuare a rispettare le regole per preservare la vita finché molte persone non avranno avuto il vaccino – le sue parole -. Continuiamo a lavarci le mani e, se possibile, restiamo a casa. Quando usciamo, non dimentichiamo la mascherina e manteniamo le distanze sociali. Tutto questo passerà se penseremo agli altri e ci aiuteremo a vicenda“. Parola di Pelé e, se lo dice uno dei più forti sportivi di sempre, vale la pena ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) “È un: ho ricevuto il vaccino!“. L’annuncio arriva direttamente dal profilo Instagram di, che ha condiviso la suazione postando una foto e un lungo messaggio. L’80enne fuoriclasse brasiliano ha scritto sia in portoghese che in inglese. “Lanon è. Dobbiamo continuare a rispettare le regole per preservare la vita finché molte persone non avranno avuto il vaccino – le sue parole -. Continuiamo a lavarci le mani e, se possibile, restiamo a casa. Quando usciamo, non dimentichiamo la mascherina e manteniamo le distanze sociali. Tutto questo passerà se penseremo agli altri e ci aiuteremo a vicenda“. Parola die, se lo dice uno dei più forti sportivi di sempre, vale la pena ...

