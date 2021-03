Covid, parte la campagna di vaccini anche nelle scuole: aperte le adesioni (Di mercoledì 3 marzo 2021) “L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Regione Lombardia comunicano l’avvio della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 rivolta a tutto il personale scolastico che lavora nelle scuole della Lombardia”. È questa la comunicazione che tra la serata di martedì 2 marzo e la mattinata di mercoledì 3 sta arrivando a tutte le scuole della Lombardia, facendo seguito a quanto annunciato dal direttore generale dell’assessorato al Welfare Giovanni Pavesi. “La campagna – prosegue la nota – è rivolta a tutto il personale scolastico fino a 65 anni (compresi i nati nel 1956) delle istituzioni scolastiche statali: dirigenti, personale docente, personale ATA a tempo indeterminato e a tempo determinato con un contratto in essere. A partire dalle 8 di mercoledì 3 marzo 2021, il ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 3 marzo 2021) “L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Regione Lombardia comunicano l’avvio delladi vaccinazione anti-SARS-CoV-2/-19 rivolta a tutto il personale scolastico che lavoradella Lombardia”. È questa la comunicazione che tra la serata di martedì 2 marzo e la mattinata di mercoledì 3 sta arrivando a tutte ledella Lombardia, facendo seguito a quanto annunciato dal direttore generale dell’assessorato al Welfare Giovanni Pavesi. “La– prosegue la nota – è rivolta a tutto il personale scolastico fino a 65 anni (compresi i nati nel 1956) delle istituzioni scolastiche statali: dirigenti, personale docente, personale ATA a tempo indeterminato e a tempo determinato con un contratto in essere. A partire dalle 8 di mercoledì 3 marzo 2021, il ...

